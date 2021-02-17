Спорт Динамо - Брюгге: принято окончательное решение по болельщикам на трибунах

2021-02-17 19:00

 

Поединок 1/16 финала Лиги Европы между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге" пройдет со зрителями.

Такое решение принял Кабмин во время заседания 17 февраля, трансляция которого прошла на YouTube.

Там решили, что в Украине с 24 февраля будет действовать адаптивный карантин, но для спортивных соревнований послабления начнут действовать уже с 18 февраля.

Как заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, матч смогут посетить не более 50 процентов от вместительности стадиона.

Игра состоится 18 февраля на стадионе НСК "Олимпийский".

Из-за сильных морозов встречу хотели перенести на два часа раньше - на 18:00. Изначально время начала матча - 19:55.

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