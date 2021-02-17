Динамо - Брюгге: принято окончательное решение по болельщикам на трибунах

Поединок 1/16 финала Лиги Европы между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге" пройдет со зрителями.
Такое решение принял Кабмин во время заседания 17 февраля, трансляция которого прошла на YouTube.
Там решили, что в Украине с 24 февраля будет действовать адаптивный карантин, но для спортивных соревнований послабления начнут действовать уже с 18 февраля.
Как заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, матч смогут посетить не более 50 процентов от вместительности стадиона.
Игра состоится 18 февраля на стадионе НСК "Олимпийский".
Из-за сильных морозов встречу хотели перенести на два часа раньше - на 18:00. Изначально время начала матча - 19:55.
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