Спорт Футбол с болельщиками: правила поведения и кого могут не пустить на стадион

2020-10-08 18:00 189

Болельщикам объяснили правила поведения на НСК "Олимпийский" в условиях карантина. Трибуны смогут заполнить максимум на 30% от общей вместимости. Об этом сообщает пресс-служба НСК "Олимпийский".

Болельщиков просят придерживаться следующих правил поведения на стадионе:

- держать социальную дистанцию не менее 1,5 м друг от друга;

- находясь на периметре стадиона, все время носить маску, прикрывая нос и рот;

- мыть и дезинфицировать руки при каждой возможности;

- проверять температуру тела при входе на стадион (если температура окажется выше 37,2, вход будет запрещен);

- не занимать иное место кроме того, которое указано в билете;

- избегать рукопожатий;

избегать контакта "лицом к лицу" с другими зрителями при перемещении до и с места;

- кашлять и чихать только в салфетку или в сгиб локтя;

- есть и пить, находясь исключительно на своем месте;

- следовать всем инструкциям стюардов и офицеров безопасности в отношении санитарных и гигиенических мероприятий;

- соблюдать порядок очереди на стадионе.

Отметим, в ближайшее время со зрителями пройдут такие матчи:

Пятница, 9 октября, 18:30. Украина U21 — Румыния U21. "Оболонь-Арена" (отбор на молодежное Евро-2021);

Суббота, 10 октября, 21:45. Украина — Германия. НСК "Олимпийский" (матч Лиги Наций УЕФА);

Вторник, 13 октября: 21:45. Украина — Испания. НСК "Олимпийский" (матч Лиги Наций УЕФА).

Напомним, 1 октября президент УАФ Андрей Павелко уведомил, что болельщики возвращаются на трибуны в международных матчах.

"Это то, о чем уже полгода мечтают миллионы болельщиков Украины и для реализации этой мечты команда УАФ приложила неимоверные усилия! Все эти полгода совместно с Минздравом и лично министром Максимом Степановым мы вели непрерывную работу, работали над медицинским протоколом и сумели уже в середине лета вернуть болельщиков на матчи плей-офф УПЛ. Позже нам удалось получить разрешение на проведение в Украине международных матчей с участием зрителей.

Параллельно велась непрерывная и кропотливая работа в УЕФА, в частности вопрос возвращения зрителей на трибуны мы обсуждали с коллегами на Исполкоме УЕФА, который состоялся недавно в Будапеште", - написал он в Facebook.

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