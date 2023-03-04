ВОЙНА В Украине Украинские войска, вероятно, готовятся контролируемо отойти из Бахмута - ISW

2023-03-04 10:00

При этом оккупанты не обязательно смогут быстро захватить город в таком случае из-за подготовленного украинцами укрепления окраин Бахмута.

Украинские войска, вероятно, создают условия для контролируемого выхода из Бахмута Донецкой области.

Как отмечается в новом отчете Института изучения войны (ISW), бои за Бахмут начались в мае 2022 года. Геолокационные кадры, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска взорвали два критически важных моста в районе Бахмута - один через реку Бахмутовка на северо - востоке Бахмута и один вдоль трассы Хромово - Бахмут на западе города.

"Превентивное уничтожение мостов, вероятно, свидетельствует о том, что украинские войска могут пытаться помешать движению России в восточном Бахмуте и ограничить потенциальные пути выхода России из Бахмута на запад", - говорится в отчете.

Как напомнили аналитики, 28 февраля советник президента Украины Александр Роднянский заявил, что при необходимости украинские силы могут отойти с позиций в Бахмуте. По его словам, Украина укрепила территорию к западу от Бахмута так, что даже если украинские войска начнут отступать, российские войска не обязательно смогут быстро захватить весь город.

"Если украинское военное командование сочтет необходимым отступить из Бахмута, оно, судя по заявлениям и сообщениям о действиях украинских военных, осуществит ограниченный и контролируемый отход с особо сложных участков восточного Бахмута", - отмечают аналитики.

Бои за Бахмут: что происходит в городе

Оборона Бахмута продолжается уже несколько месяцев. Там идут жесткие бои, окрестности устланы трупами оккупантов, в частности "вагнеровцев". Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия под Бахмутом ежедневно теряет по 500 военных.

Вчера главарь "Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что город почти полностью окружен и осталась только одна свободная дорога для ВСУ. В то же время одному из подразделений тактической аэроразведки приказали покинуть Бахмут. Военные обороняли город в течение 110 суток.

По данным СNN, в ночь на 3 марта русские войска взорвали важное транспортное сооружение вблизи Бахмута.

Секретарь СНБО Алексей Данилов успокоил украинцев, заявив, что Украина знает, как действовать в этой ситуации вокруг Бахмута. При этом он подчеркнул, что ситуация в городе тяжелая.