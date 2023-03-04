ВОЙНА В Украине видео лаврова осмеяли в Индии после пропагандистской лжи о войне в Украине

2023-03-04 14:00

 

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова осмеяли, когда он начал озвучивать кремлевскую пропаганду о войне РФ против Украины во время конференции в Индии.

Об этом сообщает ЛИГА.

"Война, которую мы пытаемся остановить, и которая была начата против нас с использованием украинского народа…" – сказал Лавров, после чего в зале начали смеяться.

В ходе выступления Лавров озвучил стандартный набор пропагандистских тезисов РФ – о том, что Россия была "вынуждена" вторгнуться в Украину, о якобы нежелании Киева выполнять Минские соглашения, о "защите" каких-то "русских людей" в Украине и прочее.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал выступление Лаврова следующим образом: "Русский искусственный интеллект параллельного импорта выступил на мероприятиях G20 в Индии".

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