ВОЙНА В Украине Брянский аэропорт посетила «бавовна» — что известно

2023-03-04 09:00

Сегодня, 3 марта, в районе Брянского аэропорта раздались несколько взрывов. Украину уже обвиняют в «атаке».

Об этом сообщает пропагандистский Telegram-канал Mash.

По его информации, в районе аэропорта были слышны два взрыва.

«Предварительно, системой ПВО был сбит украинский дрон», — рассказывают пропагандисты.

При этом местные издания пишут, что после взрыва в небе появилось желтое свечение.

Власти Брянской области в комментариях российским СМИ уже якобы опровергли информацию о сработавших системах ПВО в городе.

«Звук был из-за истребителя, проходившего звуковой барьер», — пишет пропагандистское издание со ссылкой местные власти.

Ранее стало известно, что в Брянской области вчера, 2 марта, заявили о якобы «проникновении украинской ДРГ».

Также 2 марта в Брянской области местные жители услышали взрывы.