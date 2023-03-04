ВОЙНА В Украине Индексация 2023 года произошла: какой теперь размер средней пенсии в Украине

2023-03-04 18:00

 

Повышение размера выплат состоится для 10,5 миллионов пенсионеров.

1 марта прошла индексация пенсий. Теперь размер средней пенсии будет составлять более 5 тысяч гривен. До этого она составляла 4,6 тысячи гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 3 марта.

"Индексация пенсий произошла. Индексация составила 19,7%. Повышение размера пенсий состоится для 10,5 миллиона пенсионеров. Очень важно, что впервые размер средней пенсии пересечет отметку в 5 тысяч гривен. На сегодня это было 4,6 тысяч гривен", – сказал он.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал проведение индексации пенсий на 20% украинцев. Под перерасчет подпадают все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". На это государство в этом году планирует потратить более 700 миллиардов гривен.

К слову, мы рассказывали, какая категория украинцев может получить более 4 тысяч выплат и надбавку.

 

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