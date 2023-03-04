ВОЙНА В Украине ВОЗ призывает страны раскрыть информацию о происхождении Covid

2023-03-04 22:00

В пятницу ВОЗ призвала все страны раскрыть известную им информацию о происхождении Covid-19, после заявлений США об утечке информации из китайской лаборатории и опровержений Пекина. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.

Что предшествовало

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил телеканалу Fox News во вторник, что Федеральное бюро расследований США теперь оценило источник пандемии Covid-19 как "скорее всего потенциальный лабораторный инцидент в Ухане".

Министерство энергетики США также определило, что утечка из китайской лаборатории была наиболее вероятной причиной вспышки Covid-19. Другие агентства в разведывательном сообществе США считают, что вирус возник естественным путем.

Китайские официальные лица отвергли это утверждение, назвав его клеветнической кампанией против Пекина.

В 2021 году ВОЗ создала научную консультативную группу по происхождению новых патогенов, которая определила ключевые исследования, необходимые в Китае и других странах для проверки гипотез о происхождении пандемии.

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"Если какая-либо страна располагает информацией о происхождении пандемии, важно, чтобы эта информация была передана ВОЗ и международному научному сообществу", - настаивал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Не для того, чтобы возложить вину, а для того, чтобы углубить наше понимание того, как началась эта пандемия, чтобы мы могли предотвращать будущие эпидемии, и готовиться к ним и реагировать на них", - сказал он на пресс-конференции.

"ВОЗ не отказалась от каких-либо планов по выявлению источников пандемии Covid-19", - подчеркнул он.

"ВОЗ продолжает призывать Китай к прозрачности в обмене данными, проведению необходимых расследований и обмену результатами", - сказал Тедрос, добавив, что он неоднократно писал и разговаривал с высшими китайскими лидерами.

"До сих пор все гипотезы о происхождении вируса остаются на столе".