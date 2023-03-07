Ремонтные бригады сумели стабилизировать ситуацию в энергосистеме восточного региона Украины. Об этом сообщает Укрэнерго.
"На востоке после завершения ремонтных работ восстановлена надежность питания региона. Продолжаются работы по повышению надежности питания в Одесской области. Отключение потребителей не прогнозируется", – говорится в сообщении.
Указано, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже более 20-ти дней подряд и пока не прогнозируется. При этом в ближайшую неделю не ожидается резкого роста потребления из-за погодных условий, которые мог ли бы повлиять на стабильность электроснабжения.
Сейчас работают все виды электростанций и идет импорт электроэнергии. Этого достаточно для покрытия потребления.
Также продолжаются ремонтные работы на всех объектах Укрэнерго, ранее поврежденных вражескими обстрелами.
Ранее сообщалось, что Украина усилит физическую защиту генерации и энергетической инфраструктуры.