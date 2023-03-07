ВОЙНА В Украине Ситуация в энергосистеме Украины полностью стабилизирована, но ремонтные работы продолжаются

2023-03-07 11:33

Ремонтные бригады сумели стабилизировать ситуацию в энергосистеме восточного региона Украины. Об этом сообщает Укрэнерго.

"На востоке после завершения ремонтных работ восстановлена надежность питания региона. Продолжаются работы по повышению надежности питания в Одесской области. Отключение потребителей не прогнозируется", – говорится в сообщении.

Указано, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже более 20-ти дней подряд и пока не прогнозируется. При этом в ближайшую неделю не ожидается резкого роста потребления из-за погодных условий, которые мог ли бы повлиять на стабильность электроснабжения.

Сейчас работают все виды электростанций и идет импорт электроэнергии. Этого достаточно для покрытия потребления.

Также продолжаются ремонтные работы на всех объектах Укрэнерго, ранее поврежденных вражескими обстрелами.

Ранее сообщалось, что Украина усилит физическую защиту генерации и энергетической инфраструктуры.

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