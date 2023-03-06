ВОЙНА В Украине Глава Пентагона оценил возможное падение Бахмута

2023-03-06 18:00

Бахмут имеет больше символическое значение для Украины, чем оперативное, отметил Ллойд Остин.

Если российским агрессорам таки удастся захватить город Бахмут в Донецкой области, это не будет означать, что Россия изменила ход войны. Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин, сообщает The Guardian в понедельник, 6 марта.

Глава Пентагона считает, что Бахмут имеет больше символическое значение для Украины, чем оперативное.

"Я думаю, что это больше символическая ценность, чем стратегическая и оперативная ценность", – сказал он во время визита в Иорданию.

При этом Остин отказался прогнозировать, будет ли Бахмут вообще захвачен российскими войсками.

"Падение Бахмута не обязательно будет означать, что русские изменили ход этой борьбы", – добавил американский министр.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) заявили, что украинские силы, вероятно, проводят ограниченный тактический отвод войск в Бахмуте. Однако делать оценки относительно намерений Украины о полном уходе из города еще рано.