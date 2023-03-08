ВОЙНА В Украине Имена украинских бойцов Гвардии наступления будут держать в строжайшем секрете

2023-03-08 10:29

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что Министерство внутренних дел не будет обнародовать списки бойцов Гвардии наступления. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

По словам Клименко, сейчас поступило и обрабатывается 23 тысячи заявок от кандидатов в добровольцы.

"На самом деле мы увидели, что есть очень много людей - и мужчин и, кстати, женщин, которые захотели присоединиться к Гвардии наступления на разных позициях. Не только в разведке - пришли медики, водители, ремонтники, техники и так далее. У нас уже зарегистрировано более 23 тысяч заявок. Информация о более 35 тысяч заявок, которая была распространена, является недостаточно точной, потому что в количество 35 тысяч входит и количество предоставленных консультаций. Чистых заявок у нас - более 23 тысяч, - рассказал глава МВД.

Он отметил, что около 5 % от всех заявок поступили от женщин.

"Весь личный состав, прежде всего - разведка, штурмовые подразделения - это люди, которые на время войны будут чрезвычайно закрыты от предоставления информации широкой общественности...В разных подразделениях соотношение (людей из системы МВД и добровольцев) разное - и 40 процентов людей из системы, и 35, и 45. Это становится понятным при формировании этих подразделений. Конечно, уже есть те новобранцы, которые были приняты и проходят службу, проходят соответствующую подготовку. Это - тысячи людей, но более точные цифры не могу называть. Но они уже сейчас получают форму, экипировку и выезжают на полигон для проведения обучения", - заявил Клименко.

Он также сообщил, что иностранцев сейчас в добровольческие штурмовые бригады не берут.

Как рассказал глава МВД, каждую такую ударную бригаду будут вооружать самой современной западной техникой и оборудованием НАТО.

По словам Клименко, минимальная зарплата в месте постоянной дислокации находится на уровне от 25 тысяч гривен. Далее это будет определяться районом пребывания человека и ведением боевых действий.

"То есть, эта сумма - это база. Но, например, если говорить о гражданине, который был майором, то он сразу получит пару тысяч за звание. Соответственно, от должности человека также будет зависеть, каким будет его денежное обеспечение", - пояснил глава МВД.

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