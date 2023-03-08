ВОЙНА В Украине Земля вздрогнет! Украина получила от США дальнобойные высокоточные боеприпасы нового поколения

2023-03-08 13:34

Воздушные силы ВСУ получили возможность использовать высокоточные авиабомбы Joint Direct Attack Munition-Extended Range(JDAM-ER). Об этом заявил Джеймс Хекер, глава ВВС США в Европе, сообщает The War Zone.

Отмечается, что Украина получила от США высокоточные боеприпасы, которые имеют увеличенную дальность действия по сравнению с бомбами с гравитационным сбросом, а также имеют боле высокую точность.

Хекер также подчеркнул, что общее количество JDAM-ER, которое сейчас есть в Украине, ограничено.

"У них достаточно, чтобы нанести пару ударов", - отметил генерал.

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Неизвестные факты о 8 марта: как акция протеста стала женским днем 2023-03-08 15:38