ВОЙНА В Украине Украинских водителей начали массово штрафовать за трещины на стеклах авто

2023-03-07 22:00

Полиция начала массово штрафовать украинских водителей за трещины на стеклах автомобиля.

По данным компании "Дорожный адвокат", сумма штрафа за такое нарушение согласно Кодексу Украины об админправонарушениях (ч.1 ст.121) составляет 340 грн.

Однако штрафы являются незаконными. Только с начала марта юристы получили 8 жалоб от водителей, на которых составили постановления о соответствующих нарушениях. Полиция руководствуется нормой КУоАП об управлении транспортом, который имеет технические неисправности, с которыми его эксплуатация запрещается. При первом нарушении штраф составляет 340 грн, при повторном в течение года (ч.4 ст.121 КУоАП) – лишение прав на 3-6 месяцев.

В то же время юристы говорят, что составленные полицией постановления не отвечают требованиям закона.

"Исходя из диспозиции ч.1 ст.121 КУоАП исключена возможность привлечения водителя к административной ответственности из-за наличия трещин стекла. А значит такие постановления являются противоправными и подлежат отмене в установленном законом порядке", – говорят юристы.