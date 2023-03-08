ВОЙНА В Украине В ISW оценили перспективы захвата Бахмута

2023-03-08 19:36

У РФ не хватает механизированных сил, необходимых для наступления на Бахмут. А в случае его захвата, оперативного результата оккупантам это не даст.

Российские войска не имеют ресурсов для получения оперативных результатов в случае захвата Бахмута. В лучшем случае для них это может быть для лишь тактической победой. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW) за вторник, 7 марта.

По мнению аналитиков, в случае захвата Бахмута, российское наступление в этом регионе достигнет кульминации. Так, если они займут Бахмут, им придется выбирать между двумя расходящимися направлениями наступления: одно в сторону Константиновки, а другое в направлении Славянска и Краматорска.

"Эти два потенциальных направления наступления не поддерживают друг друга, и деградировавшим российским силам, вероятно, придется отдавать приоритет преследованию только одного, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех, хотя российское командование неоднократно слишком распыляло свои силы по нескольким направлениям наступления на протяжении всего вторжения", - отметили в ISW.

Также там подчеркнули, что украинские силы мощно укрепили позиции на обоих вышеуказанных направлениях.

Кроме этого, у россиян не хватает механизированных сил, необходимых для наступления на Бахмут, а "штурмовые отряды" не способны вести маневренную войну.

"Продолжающаяся передача структуры российских сил в сторону небольших штурмовых отрядов с использованием упрощенной тактики в сочетании с возрастающими потерями среди наиболее эффективных российских войск, вероятно, значительно ограничит способность российских войск должным образом использовать любые пути наступления, открытые после захвата Бахмута", – подчеркнули аналитики.

Поэтому, считают они, взятие Бахмута может стать не более чем тактичной победой.

Напомним, по данным журналиста The Guardian, Россия потеряла от 20 тысяч до 30 тысяч человек, пытаясь взять Бахмут. Соотношение убитых и раненых может быть хуже, чем один к трем.