ВОЙНА В Украине Оккупанты изменили тактику движения колонн через Мариуполь

2023-03-08 20:15

 

Российские захватчики изменили тактику относительно движения военных колонн через временно оккупированный Мариуполь, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Цитата

"Ночью, начиная с 00:30 до двух часов утра по Мариупольскому времени оккупанты осуществляли большой переброс танков, топливосжигателей и грузовиков через город. Направление уточняется", - отметил Андрющенко.

Ради своей безопасности они полностью отключили мобильную сеть “Феникс” (незаконная телекоммуникационная компания, которая предоставляет услуги мобильной связи на оккупированной части Донецкой области).

“Фиксируем глобальное изменение тактики движения колонн. Теперь она сопровождается проблемами с мобильной связью и используется практика ночных перебросок. Мариупольская бавновна учит оккупанта (к сожалению) быстро”, — написал советник мэра.

Напомним

В Мариуполе наблюдаются проблемы с выходом транспорта на линию. Коллаборанты говорят о “профилактических” мероприятиях, а людям предлагают ходить пешком. На самом деле же сотрудникам уже несколько месяцев не выплачивают заработную плату.

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