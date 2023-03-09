ВОЙНА В Украине Украина получит от чешских волонтеров 15 мобильных комплексов ПВО Victor

2023-03-09 16:47

 

К концу марта Украина получит 15 мобильных комплексов противовоздушной обороны Victor от чешского волонтерского проекта "Подарок Путину" (Drek pro Putina).

Об этом сообщает Европейская правда.

"Производство 15 зенитных установок-близнецов Victor, на которые вы перечислили 90 миллионов крон, подходит к концу! Машины и пулеметы готовы. Начинается сборка. До конца месяца они прибудут в Украину", - сообщили волонтеры.

Мобильный комплекс Victor - это модернизированный вариант чешской зенитной установки с парой пулеметов KPVT, которые используют боеприпасы калибра 14,5x114 мм для уничтожения воздушных или, при необходимости, наземных целей. Эффективная дальность которой составляет более двух километров. Victor оснащен дневным и ночным зенитным прицелом и прицелом для стрельбы прямой наводкой по наземным целям.

Носителем комлекса является модифицированный внедорожник Toyota с усиленной подвеской и специальным адаптером на корпусе, что позволяет вести огонь непосредственно из автомобиля. Благодаря четырехлитровому двигателю и полноприводному механизму Victor позволяет быстро передвигаться даже в сложных условиях местности.

subscriber subscriber

Еще по теме

В этом году в Германии пройдут спецподготовку девять тысяч украинских военных

2023-03-09 11:34

Земля вздрогнет! Украина получила от США дальнобойные высокоточные боеприпасы нового поколения

2023-03-08 13:34

Имена украинских бойцов Гвардии наступления будут держать в строжайшем секрете

2023-03-08 10:29

Резников прокомментировал план по мобилизации в Украине

2023-03-07 16:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украина получит от чешских волонтеров 15 мобильных комплексов ПВО Victor

2023-03-09 16:47

Залужный не попал в ловушку роССии в Бахмуте и не стал тратить резервы ВСУ, - The Economist

2023-03-09 16:00

Сегодняшняя ракетная атака оккупантов стала самой масштабной по разнообразию ракет

2023-03-09 14:29

В ООН подтвердили подлинность видео с расстрелом украинского героя оккупантами

2023-03-09 13:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украина получит от чешских волонтеров 15 мобильных комплексов ПВО Victor 2023-03-09 16:47
Залужный не попал в ловушку роССии в Бахмуте и не стал тратить резервы ВСУ, - The Economist 2023-03-09 16:00
Сегодняшняя ракетная атака оккупантов стала самой масштабной по разнообразию ракет 2023-03-09 14:29
В ООН подтвердили подлинность видео с расстрелом украинского героя оккупантами 2023-03-09 13:35