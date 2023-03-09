ВОЙНА В Украине Украина получит от чешских волонтеров 15 мобильных комплексов ПВО Victor

2023-03-09 16:47

К концу марта Украина получит 15 мобильных комплексов противовоздушной обороны Victor от чешского волонтерского проекта "Подарок Путину" (Drek pro Putina).

Об этом сообщает Европейская правда.

"Производство 15 зенитных установок-близнецов Victor, на которые вы перечислили 90 миллионов крон, подходит к концу! Машины и пулеметы готовы. Начинается сборка. До конца месяца они прибудут в Украину", - сообщили волонтеры.

Мобильный комплекс Victor - это модернизированный вариант чешской зенитной установки с парой пулеметов KPVT, которые используют боеприпасы калибра 14,5x114 мм для уничтожения воздушных или, при необходимости, наземных целей. Эффективная дальность которой составляет более двух километров. Victor оснащен дневным и ночным зенитным прицелом и прицелом для стрельбы прямой наводкой по наземным целям.

Носителем комлекса является модифицированный внедорожник Toyota с усиленной подвеской и специальным адаптером на корпусе, что позволяет вести огонь непосредственно из автомобиля. Благодаря четырехлитровому двигателю и полноприводному механизму Victor позволяет быстро передвигаться даже в сложных условиях местности.