ВОЙНА В Украине В Украине планируют создать ОФИС МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА

2023-03-10 15:37

Правительство приняло проект Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Международным уголовным судом о создании Офиса Международного уголовного суда в Украине.

Соглашение имеет целью способствовать процессу создания и надлежащего функционирования Офиса Международного уголовного суда в Украине.

Главным направлением работы Офиса является расследование дел, находящихся на рассмотрении суда с начала вооруженной агрессии рф против Украины в 2014 году.

В МИД указали, что в компетенции Международного уголовного суда есть преследование в судебном порядке конкретных лиц ответственных за военные преступления, преступления геноцида и преступления против человечности.

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