ВОЙНА В Украине Япония планирует начать поставки оружия в Украину

2023-03-11 13:22

Японское правительство инициировало изменения в законодательство, которые позволят экспорт оружия в Украину.

Япония рассматривает возможность экспорта оружия в страны, которые ведут борьбу с вторжением. В частности, это касается Украины. Об этом говорится в предложении правительства Японии, сообщает Nikkei Asia.

"Пока что Япония отправила в Украину только бронежилеты и другое нелетальное снаряжение. По действующим правилам Токио может передавать боевые самолеты, бронетехнику и ракеты только тем странам, которые совместно разрабатывают и производят технику", - отмечается в материале.

Японское правительство, а также правящая Либерально-демократическая партия выдвинули идею расширения числа стран, которые имеют право на экспорт оружия. Таким образом, страны, которые подверглись нападению сил вторжения, будут отвечать требованиям для экспорта оружия.

По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, расширенный военный экспорт "станет ключевым политическим инструментом для оказания помощи странам, подвергшимся агрессии в нарушение международного права".

Депутат верхней палаты Масахиса Сато предложил направить в Украину реактивные системы залпового огня.

Правительство и правящая коалиция начнут прения об экспорте оружия уже после местных выборов в апреле.

Как уже сообщалось раньше, Украина получит от Японии грантовую помощь в размере $170 млн на осуществление Плана быстрого восстановления Украины.

Кроме того, ранее мы писали, что Япония намерена предоставить $5,5 миллиарда помощи Украине