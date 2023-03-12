ВОЙНА В Украине путин теряет контроль над роССийским информпространством, в кремле идет внутренняя борьба - ISW

2023-03-12 11:37

 

Между ключевыми членами ближайшего окружения российского диктатора Владимира Путина идет внутреннее противостояние.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что "Кремль не может повторить сталинский подход к созданию современного аналога советского информбюро для централизованного контроля над внутренним информационным пространством из-за борьбы между неопределенными "элитами".

В отчете указывается, что слова Захаровой подтверждают предварительные оценки относительно ухудшения динамики кремлевского режима и контроля над российским информпространством, а также дают понять:

- что в Кремле идет борьба между ключевыми членами ближайшего окружения Путина;

- что со временем Путин в значительной степени уступил российское информационное пространство разнообразным квазинезависимым актерам;

- что Путин, очевидно, не в состоянии принять решительных мер по восстановлению контроля над российским информационным пространством.

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