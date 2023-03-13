ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: могут ли вручать повестку на улице и кто имеет на это право

2023-03-13 21:36

 

В Украине продолжается всеобщая мобилизация.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека объяснил, законна ли выдача повесток на улице и общественных местах и кто имеет право вручать повестки.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в своем Telegram.

По его словам, место вручения повесток никак не регламентировано законодательством: это может быть работа, блокпост, кафе или другое место.
Вручить повестку вправе:

органы местного самоуправления,

руководители предприятия,

учреждения,

организации,

в частности учебного заведения,

управляющие многоквартирных домов,

должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки

Впрочем, гражданин имеет право узнать, кто выдает повестку и проверить удостоверение должностного лица.

"Выдача повесток во время военного положения должна производиться в соответствии с законодательством Украины, производиться с соблюдением прав и свобод граждан, обеспечивая их защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь и неприкосновенность", — подчеркнул омбудсмен.

Напомним, с 24 февраля 2022 года в Украине продолжается военное положение и мобилизация, продленная до 20 мая 2023 года. Повестки выдают более активно.

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