Мобилизация в Украине: могут ли вручать повестку на улице и кто имеет на это право

В Украине продолжается всеобщая мобилизация.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека объяснил, законна ли выдача повесток на улице и общественных местах и кто имеет право вручать повестки.
Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в своем Telegram.
По его словам, место вручения повесток никак не регламентировано законодательством: это может быть работа, блокпост, кафе или другое место.
Вручить повестку вправе:
органы местного самоуправления,
руководители предприятия,
учреждения,
организации,
в частности учебного заведения,
управляющие многоквартирных домов,
должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки
Впрочем, гражданин имеет право узнать, кто выдает повестку и проверить удостоверение должностного лица.
"Выдача повесток во время военного положения должна производиться в соответствии с законодательством Украины, производиться с соблюдением прав и свобод граждан, обеспечивая их защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь и неприкосновенность", — подчеркнул омбудсмен.
Напомним, с 24 февраля 2022 года в Украине продолжается военное положение и мобилизация, продленная до 20 мая 2023 года. Повестки выдают более активно.