ВОЙНА В Украине Потери врага в технике и живой силе возросли - число уничтоженных оккупантов превысило 160 тысяч

2023-03-14 12:27

С 24 февраля 2022 года по 14 марта 2023 года общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 160 540 человек (+740 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За время войны уничтожены: