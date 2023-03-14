Потери врага в технике и живой силе возросли - число уничтоженных оккупантов превысило 160 тысяч
2023-03-14 12:27
С 24 февраля 2022 года по 14 марта 2023 года общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 160 540 человек (+740 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
За время войны уничтожены:
- 3484 (+10) танка
- 6789 (+15) боевых бронированных машин
- 2519 (+16) артиллерийских систем
- 495 (+2) реактивных систем залпового огня
- 260 (+1) средств ПВО
- 304 самолета
- 289 вертолетов
- 2120 (+11) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 907 крылатых ракет
- 18 кораблей/катеров
- 5367 (+13) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 256 (+5) единиц специальной техники
- 1 крымский мост