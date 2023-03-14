ВОЙНА В Украине Потери врага в технике и живой силе возросли - число уничтоженных оккупантов превысило 160 тысяч

2023-03-14 12:27

С 24 февраля 2022 года по 14 марта 2023 года общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 160 540 человек (+740 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За время войны уничтожены:

  • 3484 (+10) танка
  • 6789 (+15) боевых бронированных машин
  • 2519 (+16) артиллерийских систем
  • 495 (+2) реактивных систем залпового огня
  • 260 (+1) средств ПВО
  • 304  самолета
  • 289  вертолетов
  • 2120 (+11) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 907  крылатых ракет
  • 18  кораблей/катеров
  • 5367 (+13) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 256 (+5) единиц специальной техники
  • 1 крымский мост

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