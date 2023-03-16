ВОЙНА В Украине фото Украинские экипажи танков Leopard 2 уже завершили спецподготовку в Испании

2023-03-16 10:27

Десять украинских экипажей уже завершили обучение в Испании по управлению танками Leopard 2. Оно длилось четыре недели и проходило в Национальном учебном центре в Сарагосе, сообщила пресс-служба Министерства обороны Испании в Twitter.

Обучение прошли 55 украинских военных в возрасте от 21 до 60 лет. Дополнительно подготовили 15 техников, пять из которых являются специалистами по механике, пять по электронике и еще пять по оружию.





Учения проходили 12 часов шесть дней в неделю. Кроме теоретической части украинские военные учились на тренажерах и на маневровом полигоне.

Напомним, ранее украинские военные завершили обучение на танках Leopard 2 в Польше. После этого Украина получила еще 10 боевых машин, обещанных Варшавой.