ВОЙНА В Украине Евросоюз увеличил фонд на поставки оружия Украине

2023-03-14 16:53

 

Финансовый потолок Европейского фонда мира теперь составляет почти 8 млрд евро в текущих ценах до 2027 года.

Евросоюз увеличил на 2,2 млрд евро объем Европейского фонда мира (European Peace Facility), из которого оплачиваются поставки оружия Украине. Об этом говорится в распространенном заявлении Совета ЕС, обнародованном во вторник, 14 марта.

"Совет ЕС утвердил решение о повышении финансового потолка Европейского фонда мира до 7,979 млрд евро в текущих ценах до 2027 года, что позволит покрыть дополнительные финансовые потребности", – говорится в заявлении.

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский фонд мира теперь стал неотъемлемой частью поддержки ЕС в продвижении мира и безопасности во всем мире.

"Обеспечение финансовой устойчивости этого инструмента имеет решающее значение для нашей поддержки не только Украины, но и наших партнеров в других частях Европы, Африки и Ближнего Востока, поскольку потребности продолжают возникать", – отметил он.

Напомним, в начале февраля ЕС выделил Украине седьмой пакет военной помощи в размере 500 млн евро. После этого ее общий объем достиг 3,6 млрд евро. Но и эта сумма не включает военную помощь отдельных европейских стран Украине. Суммарно эта цифра уже превысила 12 млрд евро.

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