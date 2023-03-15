ВОЙНА В Украине Энергосистема Украины сегодня полностью обеспечивает потребности потребителей - есть резерв мощности

2023-03-15 13:34

По состоянию на данное время украинская генерация работает с резервом мощности и полностью обеспечивает потребности потребителей. Об этом сообщает Министерство энергетики.

 "Сегодня генерация полностью обеспечивает потребности потребителей электроэнергии, имея достаточный резерв мощности", – говорится в сообщении.

Указано, что в некоторых регионах, в частности Житомирской и Киевской областях, возможны непродолжительные отключения электроэнергии, связанные с ремонтами электросетей.

"В течение последних суток возобновлено электроснабжение пострадавших от рашистских обстрелов районов Запорожской и Днепропетровской областей", – добавили в Минэнерго.

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