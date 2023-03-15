ВОЙНА В Украине Украина может получить истребители из нескольких стран

2023-03-15 18:45

 

МиГ-29 Киеву будет передавать коалиция из нескольких стран.

Истребители МиГ-29 для украинских защитников будет передавать коалиция из нескольких стран. Самолеты могут попасть в Украину уже несколько следующих недель.

Об этом заявил спикер правительства Польши Петр Мюллер, пишет Укринформ.

"Я могу лишь подтвердить, что эти решения принимаются несколькими странами, но в мою роль не входит сообщать об этом от имени этих стран", — подчеркнул Мюллер.

По его словам, есть "четкие декларации, какие это страны будут". Впрочем, подчеркнул Мюллер, согласовано, что государства сами объявят об этом.

К слову, накануне польский премьер Матеуш Моравецкий, "в ближайшие несколько недель Польша готова принять такое решение в пределах нескольких стран, решивших пойти на подобный шаг".

Напомним, министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что правительство страны на заседании 15 марта может обсудить передачу Украине истребителей МиГ-29. Братислава намерена передать свои истребители совместно с Варшавой.

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