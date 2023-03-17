ВОЙНА В Украине Названы страны, с которыми оккупанты отчаянно пытаются договориться о поставках оружия

2023-03-17 08:26

Страна-агрессор отчаянно пытается договориться о военной помощи со странами Ближнего Востока и Африки. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

"россия начала испытывать дефицит боеприпасов, мы точно знаем, что активно они работают с Ираном. Да, действительно ведутся переговоры с Мьянмой, со странами африканского континента, Ближнего Востока. Они сейчас направили свои делегации в Министерство обороны, Службы внешней разведки, другие ведомства и министерства, чтобы как можно больше получить для себя боеприпасов и другого вооружения", – рассказал Скибицкий.

По его словам, главным военным партнером оркостана остается Иран, которые поставляет ей боеприпасы и беспилотники. До поставок баллистических ракет дело пока так и не дошло. В ответ Иран ждет от России новейшего вооружения, технологий атомной энергетики и ракетных программ.

Что касается Сирии, то Скибицкий отметил, что режим Башара Асада зависим от россии, поскольку на территории страны находится контингент орков.

"Что может дать Сирия на замену? Было много информации, что это могут быть сирийские наемники, в большом количестве. На сегодняшний день подтверждение, а тем более, пребывание тысяч сирийцев на территории временно оккупированных районов нашего государства мы не замечаем", – заявил Скибицкий и подтвердил, что россия забирает у Сирии вооружение, которое ранее предоставила.