ВОЙНА В Украине За год войны Украина стала одним из трех крупнейших импортеров оружия в мире

2023-03-17 19:31

За рік війни Україна стала третім у світі імпортером зброї, це стало можливим завдяки військовій допомозі США та країн ЄС.

Про це йдеться в дослідженні Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

"У результаті військової допомоги з боку США та багатьох європейських держав після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Україна стала 3-м найбільшим імпортером озброєнь протягом 2022 року (після Катару та Індії)", - йдеться в релізі.

Найбільшими постачальниками зброї для України стали Сполучені Штати (34%), Польща (17%) та Німеччина (11%).