ВОЙНА В Украине От 2200 гривен до 38 тысяч гривен: какую денежную помощь могут получить украинцы

2023-03-19 13:28

Украинцам рассказали, какие государственные и международные выплаты можно получить во время войны.

Об этом пишут Факты ICTV.

Государственные пособия ВПЛ

Так, ФОП и наемные работники с территорий, где продолжаются боевые действия, могут получить выплату 6 500 гривен. Данную помощь необходимо было оформлять через сервис "Дія".

На данный момент прислать заявку на выплаты уже невозможно, однако деньги получили еще не все. Как отмечается, длительная задержка связана прежде всего с большим количеством желающих. Реестры до сих пор прорабатывают все данные.

При этом предусмотрена ежемесячная государственная помощь на проживание ВПЛ - 2 тыс. гривен взрослому и 3 тыс. детям и людям с инвалидностью. На данный момент эти выплаты ВПЛ поступают не всем, а только жителям определенных общин.

А вот компенсацию 450 гривен за коммунальные услуги могут получить те, кто приютил у себя дома ВПЛ. В период с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года сумма компенсации определяется на уровне 30 гривен за каждый день. Общая сумма компенсации определяется путем умножения общего количества человеко-дней на сумму компенсации за каждый человеко-день.

Таким образом, если один человек проживал 30 дней, то компенсация будет составлять 443,10 гривен (14.77 гривен х 30 дней).

Так, украинцы, разместившие у себя дома ВПЛ, должны не позднее чем в течение следующего рабочего дня со дня размещения подать заявление в произвольной форме в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, госадминистрации или соответствующей военной администрации по месту жительства ВПЛ.

По 6 500 грн за трудоустройство ВПЛ.

Тем временем, украинские предприниматели смогут получать по 6 700 гривен за каждого нанятого на работу переселенца (помощь увеличили с 6500 гривен в январе 2023 года).

Международная помощь ВПЛ

Также государственную помощь могут получить внутренне перемещенные лица получить международную целевую денежную поддержку, которая реализуется совместно с правительством Украины.

В частности, такую помощь ВПЛ могут получить от Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины.

Как отмечается, финансовая помощь в рамках программы составит 2 500 гривен на человека. Выплаты будут осуществляться на основании данных из информационной базы внутренне перемещенных лиц.

При этом миссия Красного Креста совместно с Минсоцполитики сама будет определять, кому оказывать помощь, на основании сведений из Единой информационной базы внутренне перемещенных лиц и информационной платформы едопомощь.

Для уточнения подробностей можно обратиться на горячую линию – 0 800 332 656 или отправить электронное письмо на конфиденциальный адрес sos@redcross.org.ua или на общую feedback@redcross.org.ua.

Программы денежной помощи от ЮНИСЕФ Совместно и ООН.

Многодетные украинские семьи, пострадавшие от войны, могут получить дополнительную поддержку от ЮНИСЕФ Совместно размером 2 200 гривен раз в месяц, но не более чем на пятерых человек.

Кроме того, в 2023 году французская гуманитарная организация ACTED возобновила свою деятельность и начинает оказывать украинцам денежную помощь, которая была приостановлена летом 2022 года. Размер денежной помощи составляет 2 220 гривен на каждого члена семьи. Пособие будет выплачено единовременно из расчета на всех перемещенных членов семьи на период три месяца.

Агентство ООН по делам беженцев.

Данная программа ориентирована на уязвимые категории лиц ВПЛ, пострадавших от военных действий и тех, кто вернулся к своему постоянному месту жительства в определенные регионы Украины.

В том случае, если семья соответствует всем критериям, после рассмотрения заявки вы получите на свою карту выплату в размере 2 220 гривен (на одного человека).

Украинцы будут получать деньги ежемесячно в течение трех месяцев. Следует отметить, что 2 220 гривен ‒ это выплата на одного человека.

Денежная помощь от $1KProject.

Это проект американского предпринимателя украинского происхождения Алекса Искольда. Проект имеет целью объединить спонсоров, которые готовы помочь украинцам.

Исходя из него, украинцы могут получить единовременную финансовую поддержку в размере $1 тыс. Фактически ее выплачивают семьи-спонсоры, изъявившие желание помочь.

Помощь от Международной организации по миграции.

Приоритетной категорией украинцев для получения помощи от МОМ определены лица с инвалидностью, в частности среди ВПЛ.

Так, лица или семьи, которым будет оказана помощь от МОМ будут получать по 2200 гривен на каждого члена семьи ежемесячно, в течение трех месяцев.