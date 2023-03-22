ВОЙНА В Украине Чотири черги мобілізації в Україні: кого першими забирають на передову

2023-03-22 13:34

▪️Перша черга оперативного резерву — призову підлягають колишні військовослужбовці віком до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили в армії за контрактом або під час однієї з попередніх хвиль мобілізації.

▪️ Друга черга оперативного резерву — військові, які проходили строкову службу до 2014 року або за контрактом.

▪️Третя черга. Мобілізаційний резерв — військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вищих навчальних закладів як офіцери запасу і не закликалися під час попередніх мобілізаційних хвиль.

▪️ Громадський резерв — решта громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень на заклик на військову службу і які можуть бути залучені для комплектування ЗСУ.

Під час загальної мобілізації призову підлягають всі військовозобов'язані, але перші дві черги є пріоритетними, адже навчання призовників без досвіду вимагає часу, і одразу на передову їх не відправиш.

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