ВОЙНА В Украине Авдеевка может стать вторым Бахмутом в ближайшее время – Силы обороны

2023-03-20 17:47

 

Российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку Донецкой области – в ближайшее время ситуация может стать такой, как в Бахмуте.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашкивский в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Враг сейчас постоянно пытается окружить Авдеевку. Я согласен с коллегами из Британии, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом – это так и есть. Однако хочу сказать, что не все так хорошо в российских подразделениях, которые атакуют на этом направлении.

За минувшие сутки враг потерял около трех рот личного состава (на этом направлении - ред.)".

Детали: По его словам, штурмы Авдеевки являются однотипными и предсказуемыми – враг атакует с одной и той же "посадки". В последние три дня оккупанты используют "последние резервы, которые имеют".

subscriber subscriber

Еще по теме

Оккупанты тактически уже полностью провалили операцию по захвату Бахмута

2023-03-20 08:26

В США считают, что боеприпасы из Китая использовались в войне против Украины - СМИ

2023-03-19 17:16

роССияне врут об "успехах" в Бахмуте и оккупации города на 70% - ISW

2023-03-19 09:04

В боях за Бахмут оккупанты задействовали все мощности, ВСУ в некоторых местах имеют частичный успех, - Сырский

2023-03-18 13:08

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Подоляк объяснил, что означает ордер на арест путина

2023-03-20 21:15

Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому после визита в москву - FT

2023-03-20 20:18

В ЕС достигли соглашения о поставках Украине боеприпасов - СМИ

2023-03-20 19:23

Можно ли вычислить двойника путина по ушам: СМИ проанализировали все версии и указали на "нюансы"

2023-03-20 18:34
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Подоляк объяснил, что означает ордер на арест путина 2023-03-20 21:15
Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому после визита в москву - FT 2023-03-20 20:18
В ЕС достигли соглашения о поставках Украине боеприпасов - СМИ 2023-03-20 19:23
Можно ли вычислить двойника путина по ушам: СМИ проанализировали все версии и указали на "нюансы" 2023-03-20 18:34