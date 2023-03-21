ВОЙНА В Украине Ордер на арест путина за преступления в Украине выдан пожизненно, - главный прокурор Международного уголовного суда

2023-03-21 08:25

РуССкого диктатора уже официально подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации и перемещения детей из оккупированных районов Украины.

Ордер на арест путина выдан пожизненно, - главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан.

"Люди, где бы они ни находились, должны понимать, что есть закон и что с властью приходит ответственность. Для военных преступлений нет срока давности", - сказал он

Хан уточнил, что ордер на арест может быть отозван только в том случае, если путин предстанет перед судом и судьи закроют дело.

Напомним, ордер Гааги на арест российского диктатора означает, что за пределами рф его должны незамедлительно арестовать и передать в суд. 

Это историческое решение для Украины и всей системы международного права.

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