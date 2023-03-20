ВОЙНА В Украине Украина 26 марта перейдет на летнее время

2023-03-20 22:05

 

Стрелку переведут на один час вперед.

Переход на летнее время каждый год происходит в последнее воскресенье марта. В этом году украинцы переведут стрелки часов на час вперед в ночь на 26 марта.

Переход на зимнее и летнее время все еще происходит в соответствии с постановлением Кабинета министров №509 с 13 мая 1996 года. Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа стрелка часов переводится на 1 час вперед, а в последнее воскресенье октября в 4 часа – на 1 час назад.

Аналогичные изменения ежегодно происходят и в Европейском союзе согласно директиве 2000/84/ЕС Европейского парламента и Совета с 19 января 2001 года о переходе на летнее время.

На сегодняшний день у восьми стран сообщества время синхронизировано с украинским. В ночь на воскресенье часы на пояс "Гринвич+3" перевели Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Греция и Кипр. Ожидается, что после отмены перевода большинство из них останется в летнем поясе на постоянной основе.

Первой страной в Европе, которая использовала идею летнего времени для сохранения угля во время войны, стала Германия (с 1916 года) и ее союзники в Первой мировой войне. После этого подобные решения в разное время были приняты во многих странах.

subscriber subscriber

Еще по теме

фото Канада отправила очередную большую партию военной помощи Украине

2023-03-20 12:28

Чотири черги мобілізації в Україні: кого першими забирають на передову

2023-03-20 11:33

Оккупанты тактически уже полностью провалили операцию по захвату Бахмута

2023-03-20 08:26

В Украине дважды повысят тарифы на воду: как увеличатся счета за коммуналку

2023-03-19 16:14

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Ордер на арест путина за преступления в Украине выдан пожизненно, - главный прокурор Международного уголовного суда

2023-03-21 08:25

Украина 26 марта перейдет на летнее время

2023-03-20 22:05

Подоляк объяснил, что означает ордер на арест путина

2023-03-20 21:15

Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому после визита в москву - FT

2023-03-20 20:18
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Ордер на арест путина за преступления в Украине выдан пожизненно, - главный прокурор Международного уголовного суда 2023-03-21 08:25
Украина 26 марта перейдет на летнее время 2023-03-20 22:05
Подоляк объяснил, что означает ордер на арест путина 2023-03-20 21:15
Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому после визита в москву - FT 2023-03-20 20:18