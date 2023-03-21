ВОЙНА В Украине "Все сразу не станет нормально": Шольц не видит скорого окончания войны в Украине

2023-03-21 18:36

Шольц отметил, что союзники Украины не должны останавливать усилия по прекращению войны.

Немецкий канцлер Олаф Шольц прогнозирует, что война в Украине не закончится в ближайшее время. Он отметил, что наступление мира невозможно без вывода российских войск.

Об этом канцлер заявил на мероприятии, организованном изданием Rheinische Post, передает "Немецкая волна". "Мы должны быть готовы к тому, что это может занять много времени", - пояснил Шольц.

"Даже когда война завершится, все сразу не станет нормально. Но мы не должны останавливать усилия по ее прекращению", - добавил Шольц.

При этом канцлер заявил также, что не верит в смену режима, подобного путинскому, с помощью внешней силы. Он отметил, что президент США Джо Байден сказал ему, что Белый дом не рассматривает такой вариант. "Я поддерживаю американского президента в этом видении", - подчеркнул Шольц.

Немецкий канцлер выразил мнение, что РФ не может диктовать условия наступления мира в Украине. "Украина должна быть в состоянии защитить целостность и независимость", - сказал он, добавив, что не видит возможности мира между РФ и Украиной без вывода российской армии.

"Президент России Владимир Путин не должен выиграть войну. Границы не должны нарушаться силой", - заявил Шольц.

Олаф Шольц о войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Олаф Шольц занял неоднозначную позицию. Он долго тянул с предоставлением Киеву оружия за что был жестко раскритикован соратниками и оппозицией в Германии, а также руководством других стран.

В конце концов Шольц пересмотрел свою позицию и признал, что политика его страны по сближению с РФ была ошибочной.

18 марта Шольц заявил, что ордер Международного криминального суда на арест российского диктатора Владимира Путина свидетельствует о том, что никто не может стоять выше закона.