ВОЙНА В Украине Боевой опыт в приоритете: новые правила присвоения офицерского звания в Украине

2023-03-21 20:11

Народные депутаты Украины приняли закон № 8339, который определяет порядок присвоения офицерского звания во время военного положения. Главное условие для получения звания — опыт боевых действий не менее полугода.

Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

В парламенте 283 нардепа поддержали изменения в статью 20 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» по комплектованию Вооруженных сил Украины должностными лицами офицерского состава на особый период.

Если ранее для получения первого офицерского звания необходимо было выучиться в военном заведении высшего образования или военном учебном подразделении вуза, то теперь закон позволяет во время военного положения назначать лиц сержантского и старшинского состава без высшего образования, но имеющих опыт боевых действий не менее полугода, на младшие офицерские должности с присвоением офицерского звания.

Но лицо, претендующее на офицерское звание, не должно иметь непогашенных дисциплинарных взысканий.

Также закон во время действия военного положения позволяет принимать на военную службу офицеров от 20 до 40 лет, хотя ранее действовало ограничение — до 30 лет.

Ранее Верховная рада утвердила порядок прохождения военной службы иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях.

Ранее «Флот 2017» сообщал, что Кабмин предложил Верховной Раде внести изменения в госбюджет Украины в сторону увеличения расходов на 537 млрд грн. Львиная часть новых планируемых расходов, 518,2 млрд грн, будет направлена на оборону.

Также сообщалось, что Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине еще на три месяца, начиная с 19 февраля. Нардепы также поддержали продление всеобщей мобилизации.