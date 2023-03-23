ВОЙНА В Украине Какие убытки понесла украинская энергосистема от ракетных ударов врага

2023-03-23 11:34

Ущерб Укргидроэнерго в результате ракетных атак врага достигает около 40 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба государственной компании.

"В общей сложности было более 30 попаданий в гидроэнергетические объекты с начала массированных обстрелов по энергетической системе. Предварительная сумма ущерба, нанесенного российской армией, достигает около 40 млрд гривен", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Укргидроэнерго, объединяющая крупнейшие гидроэлектростанции Украины, подала иск в Европейский суд по правам человека против россии в связи с захватом и повреждением Каховской ГЭС. Общая сумма заявленного ущерба достигает почти 17 млрд гривен.

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