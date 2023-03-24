ВОЙНА В Украине документ Как оформить доверенность на своих близких, если находишься за границей

2023-03-24 15:37

Як оформити довіреність за кордоном? Такий документ дозволить родичу, знайомому чи іншій особі, якій ви довіряєте, зробити усе необхідне від вашого імені.

Оформити довіреність можна:

  1. в закордонній дипломатичній установі України або
  2.  у місцевого іноземного нотаріуса.

 Видана дипломатичною установою довіреність буде чинною на території України без жодного додаткового засвідчення.

Важливі нюанси:

  • довіреності, якими ви делегуєте права на розпорядження майном, треба обов’язково вносити до Єдиного реєстру довіреностей (ЄРД)
  • так звані “генеральні” довіреності, на жаль, часто призводять до неприємних наслідків. Наприклад, в установі можуть відмовити, оскільки в тексті немає конкретного формулювання про певну дію
  • перед зверненням до закордонної дипломатичної установи радимо скласти й мати з собою проєкт довіреності (у електронному вигляді) або хоча б чітко розуміти, які повноваження ви готові довірити іншій особі
  • законодавчо затвердженого стандартного чи типового тексту довіреності не існує

Довіреності, видані іноземними нотаріусами, також будуть чинними. У деяких випадках додатково засвідчення не треба, але зазвичай вони потребують апостилю чи легалізації.

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Укрзализныця запускает новый поезд Львов-Краматорск - график движения 2023-03-24 13:30