ВОЙНА В Украине документ Как оформить доверенность на своих близких, если находишься за границей

2023-03-24 15:37

Як оформити довіреність за кордоном? Такий документ дозволить родичу, знайомому чи іншій особі, якій ви довіряєте, зробити усе необхідне від вашого імені.

Оформити довіреність можна:

в закордонній дипломатичній установі України або у місцевого іноземного нотаріуса.

Видана дипломатичною установою довіреність буде чинною на території України без жодного додаткового засвідчення.

Важливі нюанси:

довіреності, якими ви делегуєте права на розпорядження майном, треба обов’язково вносити до Єдиного реєстру довіреностей (ЄРД)

так звані “генеральні” довіреності, на жаль, часто призводять до неприємних наслідків. Наприклад, в установі можуть відмовити, оскільки в тексті немає конкретного формулювання про певну дію

перед зверненням до закордонної дипломатичної установи радимо скласти й мати з собою проєкт довіреності (у електронному вигляді) або хоча б чітко розуміти, які повноваження ви готові довірити іншій особі

законодавчо затвердженого стандартного чи типового тексту довіреності не існує

Довіреності, видані іноземними нотаріусами, також будуть чинними. У деяких випадках додатково засвідчення не треба, але зазвичай вони потребують апостилю чи легалізації.