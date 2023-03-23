ВОЙНА В Украине Украина ежедневно использует до 7 тысяч артиллерийских снарядов - Столтенберг

2023-03-23 19:26

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что из-за интенсивности боев украинская армия вынуждена ежедневно тратить от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

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“Сейчас боевые действия настолько интенсивны, что Украина на день использует от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов против 20 тысяч, которые использует россия. Текущий уровень расхода боеприпасов выше, чем уровень производства”, — сказал он.

Также Столтенберг добавил, что рф наращивает военно-промышленное производство и обращается за оружием к авторитарным режимам Ирана, Северной Кореи и другим государствам.