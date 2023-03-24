ВОЙНА В Украине Національний мультипредметний тест 2023: коли в Україні відбудеться тестування для абітурієнтів

2023-03-24 20:34

Для випускників передбачено проведення двох сесій мультипредметного тестування.

▪️5-23 червня – основна сесія

▪️11-24 липня – додаткова сесія

Особи, які планують взяти участь в основній сесії НМТ мають зареєструватися з 3 квітня до 3 травня 2023 року.

До 7 травня 2023 року зареєстрований учасник матиме змогу в персональному кабінеті внести зміни (вибрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні/ за кордоном, у якому він бажає пройти НМТ).

У додатковий період (5-12 червня) зможуть зареєструватися:

• ті, хто не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації

• реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації для участі.