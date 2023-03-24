Національний мультипредметний тест 2023: коли в Україні відбудеться тестування для абітурієнтів

Для випускників передбачено проведення двох сесій мультипредметного тестування.
▪️5-23 червня – основна сесія
▪️11-24 липня – додаткова сесія
Особи, які планують взяти участь в основній сесії НМТ мають зареєструватися з 3 квітня до 3 травня 2023 року.
До 7 травня 2023 року зареєстрований учасник матиме змогу в персональному кабінеті внести зміни (вибрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні/ за кордоном, у якому він бажає пройти НМТ).
У додатковий період (5-12 червня) зможуть зареєструватися:
• ті, хто не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації
• реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації для участі.