ВОЙНА В Украине В Украину возвращаются морозы: названа точная дата, когда похолодает и заснежит

2023-03-25 09:05

С понедельника, 27 марта, в Украине ухудшится погода. Сначала непогода охватит западную часть, а затем распространится по всей стране. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"28-29 марта в большинстве областей Украины ожидается существенное похолодание. Похолодает ощутимо уже 27 марта на западе, а на востоке 28 марта еще будет более теплая погода", - говорит синоптик.

По ее данным, температура воздуха в течение 28-29 марта в большинстве областей снизится до 2-5 градусов тепла, а ночью до "минусов".

Причиной такой резкой смены погоды синоптик назвала южный активный циклон из районов Средиземноморья.

"Осадки циклон принесет действительно с юга, однако будут выпадать они уже на охлажденной поверхности и охлажденном воздухе, который заранее придет в Украину с севера и северо-запада. Поэтому дожди будут переходить в мокрый снег и снег, еще и кое-где с налипанием мокрого снега", - пояснила специалист.

По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, зимняя непогода в Украине ожидается с 28 марта по 3 апреля.

Он прогнозирует, что везде по Украине пройдут дожди с переходом в сильный снег, а снежный покров местами вырастет до 14-17 сантиметров. Непогода, по данным народного синоптика, обойдет восточные и южные области.