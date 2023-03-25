ВОЙНА В Украине Зеленский высказался относительно переговоров с Китаем

2023-03-25 09:58



Президент Украины отметил, что передал свои пожелания о встрече официальному Пекину.

Президент Владимир Зеленский не получал предложений относительно переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином, который недавно посетил Москву. Официальный Киев передал по дипломатическим каналам Пекину информацию о желании провести такой диалог.

Зеленский обратился к Пекину с просьбой о сотрудничестве по вопросу мирного плана, который предложила Украина, а также о проведения встречи на высшем уровне. Отмечается, что президент Украины скептически отнесся к предложению Китая из 12 пунктов, заявив, что на первом месте "уважение суверенитета и территориальной целостности".

"Я не получал предложения от Китая быть посредником. Мне не поступало предложение встретиться. Но я по дипломатическим каналам дал прямые сообщения, что хочу поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином", - заявил Зеленский в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun.

Встреча Си Цзиньпина с Зеленским - что известно

Лидер Китая 20 марта прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, одно из тем которых стала война в Украине. Си Цзиньпин заявил, что "в украинском вопросе растет количество голосов в пользу мира и рациональности".

Кроме того, некоторые СМИ писали, что после встречи с Путиным президент Китая проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, речь шла о телефонном звонке.