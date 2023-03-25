ВОЙНА В Украине Австрия арестует путина в случае его появления в стране, - Минюст

2023-03-25 10:46

 

Австрия как участница Римского устава обязана исполнять ордера на арест, выданные Международным уголовным судом, и иммунитет перед Судом не имеют даже главы государств.

Об этом Укринформу сообщили в федеральном министерстве юстиции Австрии в ответ на запрос о выполнении страной ордера МКС на арест президента РФ Владимира Путина.

"Австрия является участницей Римского устава. Это означает, что Австрия, как и все другие договорные стороны, обязана сотрудничать с МКС: ордера на арест, выданные Судом, должны выполняться, а разыскиваемые Судом лица должны быть арестованы", - прокомментировали в ведомстве вопрос о том, арестуют ли австрийские власти Путина в случае его прибытия на территорию Австрии.

В министерстве юстиции Австрии также отметили, что "в 2019 году (по делу в отношении президента Судана Омара аль-Башира. – Ред.) МКС уже установил по одному делу, что иммунитет перед Судом не имеют даже главы государств".

"Никто не стоит над законом, что конкретно означает, что каждое преступление должно быть полностью расследовано. Безнаказанности не должно быть", - подчеркнули в австрийском минюсте.

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