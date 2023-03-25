ВОЙНА В Украине Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2023 году: точное время

2023-03-25 12:23

Споры о необходимости переводить часы дважды в год в Украине все еще продолжаются, как продолжается и сам перевод. И следующее такое изменение произойдет уже скоро. Поэтому нужно заранее узнать, когда часы переводят на летнее время в 2023 году.

Когда Украина переходит на летнее время в 2023 году

По закону от 1996 года перевод часов на летнее время в Украине происходит в последнее воскресенье марта в 3:00 ночи.

В 2023 году этот день выпадает на 26 марта. Стрелки нужно будет сдвинуть на 1 час вперед.

Это значит, что украинцам придется начинать свои дела на один час раньше. Раньше просыпаться, раньше приходить на работу и учебу и т.д. При этом также увеличится продолжительность светового дня.

Какие часы нужно переводить

Практически все электронные устройства, подключенные к интернету, переводят часы самостоятельно. Речь идет о смартфонах, компьютерах, планшетах, смарт-часах, фитнес-браслетах и гаджетах типа умных телевизоров.

Таким образом, переводить нужно механические часы, а также некоторые устройства, которые не получают информацию о точном времени и дате из сети – кухонные плиты, микроволновые печи и т.д.

Как подготовиться к переводу часов

По словам врачей, такое внезапное изменение суточных ритмов может негативно сказаться на здоровье человека, ведь сбивает его привычный график. В частности, симптомы ухудшения могут почувствовать люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также резкое изменение может нанести вред иммунитету. Вот почему следует готовиться к переводу часов заранее. Сделать это можно так: