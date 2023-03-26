ВОЙНА В Украине В Украине уже ликвидированы более 170 тысяч оккупантов

2023-03-26 09:58

 

По данным на утро воскресенья, 26 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 660 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 170550 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 15 танков, 15 ББМ и два БПЛА.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 170550 (+660) человек ликвидировано,
  • танков - 3595 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 6947 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 2631 (+8) ед,
  • РСЗО - 522 (+2) ед,
  • средства ПВО - 277 (+1) ед,
  • самолетов - 305 (+0) ед,
  • вертолетах - 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2216 (+2),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5486 (+3) ед,
  • специальная техника - 282 (+3).

Как сообщалось, ВСУ провели успешное контрнаступление севернее Бахмута Донецкой области и сумели отразить часть территории вдоль трассы Е40.

При этом войска РФ продолжают сосредотачивать усилия на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них воины ВСУ отразили более 85 атак захватчиков.

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