По данным на утро воскресенья, 26 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 660 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 170550 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 15 танков, 15 ББМ и два БПЛА.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.23 ориентировочно составили:
Как сообщалось, ВСУ провели успешное контрнаступление севернее Бахмута Донецкой области и сумели отразить часть территории вдоль трассы Е40.
При этом войска РФ продолжают сосредотачивать усилия на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них воины ВСУ отразили более 85 атак захватчиков.