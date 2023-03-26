ВОЙНА В Украине роССия передала Беларуси «Искандер» и строит хранилище для размещения ядерного оружия

2023-03-26 11:37

Владимир путин и Александр Лукашенко договорились до 1 июля построить убежище для размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Россия уже передала белорусам комплекс «Искандер», который может являться носителем ядерного оружия.

Об этом президент страны-агрессора путин заявил в интервью «Россия 24«.

— Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять в Украину заряды с обедненным ураном, так или иначе связано с ядерными технологиями. Даже вне контекста этих событий, этого заявления Александр Григорьевич Лукашенко давно задает вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие. Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс «Искандер», он тоже может быть носителем, – заявил путин.

Путин также заявил, что россии есть чем ответить на снаряды с обедненным ураном. На днях замглавы Совбеза рф Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта возросла, а поставки оружия в Украину приближают «ядерный апокалипсис».

Ранее, беларусь продлевала совместные маневры с вооруженными силами рф до 27 марта.