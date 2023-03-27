Впервые с 2016-го года Киев посетил актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум

Украину посетил актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум. Звезда проведала украинских детей
Блум встретился с детьми в одном из центров "Спільно", который был оборудован глубоко в метро.
"Сегодня я прибыл в Украину для своей первой поездки с 2016 года. С тех пор, как я был здесь, я не представлял, что во всей стране обострится война.
Но сегодня мне посчастливилось услышать детский смех. Детям в Украине нужно вернуть их детство", - сказал он.
Приезд актера в Украину прокомментировала и его жена - певица Кэти Перри: "Ты единственный в своем роде, любовь моя ".