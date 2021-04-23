ЮНИСЕФ до конца года доставит в Украину вакцину от коронавируса для 8 млн человек

ЮНИСЕФ обещает до конца года доставить в Украину вакцины от коронавируса для 8 млн человек. Об этом говорится в заявлении организации.
Отмечается, что международные партнеры продолжат поддерживать правительство Украины в борьбе с пандемией COVID-19.
"Поставка вакцин в рамках COVAX продолжится: в целом до конца года ЮНИСЕФ доставит вакцины для прививки 8 миллионов украинцев", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Украину доставили новую партию (367 200 доз) вакцины от коронавируса южнокорейского производства AstraZeneca.