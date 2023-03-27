ВОЙНА В Украине путин не решается пойти ва-банк в войне против Украины, - ISW

2023-03-27 20:03

 

В Институте изучения войны заявили о том, что президент России Владимир Путин воздерживается от того, чтобы идти ва-банк в войне против Украины, и не выносит на стол переговоров никаких условий, кроме полной победы.

Аналитики считают, что из-за неготовности идти до конца Путин не смог подготовить и мобилизовать свою армию перед полномасштабным вторжением. Он также верил, что украинцы не будут или не смогут защищаться.

Российский диктатор также слишком долго откладывал решение о внедрении даже частичной мобилизации и даже когда он принимал такие решения, пытался ограничить их влияние на российское общество и экономику.

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ВОЙНА В Украине

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Сырский: Сейчас самая интенсивная фаза боев за Бахмут 2023-03-27 19:16
Польша не будет передавать Украине все МиГ-29, - МИД 2023-03-27 18:34
В Украине предлагают запретить TikTok: что известно 2023-03-27 17:47