ВОЙНА В Украине путин не решается пойти ва-банк в войне против Украины, - ISW

2023-03-27 20:03

В Институте изучения войны заявили о том, что президент России Владимир Путин воздерживается от того, чтобы идти ва-банк в войне против Украины, и не выносит на стол переговоров никаких условий, кроме полной победы.

Аналитики считают, что из-за неготовности идти до конца Путин не смог подготовить и мобилизовать свою армию перед полномасштабным вторжением. Он также верил, что украинцы не будут или не смогут защищаться.

Российский диктатор также слишком долго откладывал решение о внедрении даже частичной мобилизации и даже когда он принимал такие решения, пытался ограничить их влияние на российское общество и экономику.