ВОЙНА В Украине Украина может получить 40 истребителей Mirage 2000-9 от Франции

2023-03-28 16:03

Франция в рамках нового пакета военной помощи может передать Украине до 40 многоцелевых истребителей Mirage 2000-9. Об этом сообщило издание Intelligence Online со ссылкой на инсайдерскую информацию.

В сообщении Intelligence Online говорится, что Франция может купить истребители Mirage 2000-9 у ОАЭ, а потом передать их Украине. Также такие самолеты могут купить у Греции и Индонезии, которые сейчас обновляют свой авиапарк.

Президент Владимир Зеленский еще в 2022 году несколько раз поднимал вопрос получения от западных партнеров современных военных самолетов, которые нужны для защиты украинского неба. Однако, тогда эта просьба не нашла поддержки.

В 2023 году Украина вновь попросила у своих западных партнеров военные самолеты. И, судя по всему, этот вопрос должен решиться положительно (такая же ситуация была с танками для ВСУ). В январе 2023 года французский министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что у Франции "нет табу" относительно поставок Украине истребителей. Соответствующие переговоры идут между Парижем и Киевом.

Недавно во французских СМИ появилась информация о том, что украинские пилоты якобы проходят во Франции обучение на истребителях Mirage 2000C, которые недавно сняли с вооружения французской армии. Париж и Киев опровергли эту информацию. Оказалось, что тренировки касаются использования систем ПВО.

Что представляют собой истребители Mirage 2000-9? Как они помогут защитить украинское небо?

Mirage 2000-9 – это версия многоцелевого истребителя Mirage 2000, разработанная в конце 1990-х годов. В 2003 году такие истребители получили ОАЭ. Они также находятся на вооружении еще нескольких стран мира. Mirage 2000-9 получил передовую для своего времени бортовую цифровую вычислительную машину, новейшую авионику (в том числе новый радар RDY2) и современное вооружение.

Вооружение Mirage 2000-9 состоит из нескольких типов ракет. Среди них нужно выделить, например, управляемые ракеты с активной радиолокационной головкой самонаведения.

В ОАЭ у Mirage 2000-9 есть две версии – DAD и EAD. Подавляющее большинство из них – это Mirage 2000-9EAD.

Истребители Mirage 2000-9 должны быть эффективными в борьбе с военными самолетами российских оккупантов. Они также могут наносить удары по наземным целям.