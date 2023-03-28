россия поставляет Ирану кибероружие в обмен на “Шахеды” – WSJ

россия поставляет Ирану кибероружие, в частности, средства для цифрового наблюдения, в обмен на “Шахеды”. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.
Детали
Как пишет газета со ссылкой на источники среди политической элиты Ирана и США, москва и Тегеран активизировали сотрудничество после того, как Иран, помимо дронов, согласился предоставить ракеты малой дальности и танковые и артиллерийские снаряды.
Цитата
"Российские власти решили, что выгоды от углубления военных отношений с Ираном перевешивают любые недостатки", - говорится в материале.
Отмечается, что Иран стремится получить кибероружие, а также, по десятки элитных российских ударных вертолетов и реактивных истребителей и помощь в реализации своей ракетной программы дальнего действия.
По данным The Wall Street Journal, ключевым поставщиком киберуслуг Ирана является российская компания "Протей", которая сотрудничает с министерством обороны рф.
С начала полномасштабного вторжения рф в Украину, россия предоставила Ирану средства слежения за связью, а также устройства для подслушивания, современные фотоаппараты и детекторы лжи.
Отмечается, что Иран длительное время работал над развитием своего кибероружия, а иранские правительственные хакеры осуществляют кампании по дезинформации и наносят удары по инфраструктуре в странах-соперниках, таких, как США и Саудовская Аравия.
Дополнение
Как стало известно, Иран тайно передал россии сотни тысяч минометных и артиллерийских снарядов, а также пули и ракеты для войны против Украины.