На западе Украины происходят аварийные отключения электроэнергии из-за непогоды и сильного ветра. О этом сообщает Минэнерго во вторник, 28 марта.
"В западных областях Украины из-за ухудшения погодных условий и сильного ветра есть повреждения электросетей и, как следствие, аварийные отключения потребителей. Ремонтные бригады уже работают и будут постепенно восстанавливать электроснабжение", – говорится в сообщении.
Указано, что возможны также ограничения электроснабжения в Житомирской области из-за ремонта сетевой инфраструктуры.
Кроме того, продолжаются восстановительные работы в прифронтовых районах Донецкой, Херсонской и Харьковской областей, пострадавших во время российских обстрелов в последние дни.
При этом генерация сейчас проходит в штатном режиме, страна располагает необходимыми объемами мощности для полного обеспечения потребностей потребителей в электроэнергии.