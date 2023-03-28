ВОЙНА В Украине В каких областях Украины сегодня будут аварийные отключения электроэнергии

2023-03-28 12:27

На западе Украины происходят аварийные отключения электроэнергии из-за непогоды и сильного ветра. О этом сообщает Минэнерго во вторник, 28 марта.

"В западных областях Украины из-за ухудшения погодных условий и сильного ветра есть повреждения электросетей и, как следствие, аварийные отключения потребителей. Ремонтные бригады уже работают и будут постепенно восстанавливать электроснабжение", – говорится в сообщении.

Указано, что возможны также ограничения электроснабжения в Житомирской области из-за ремонта сетевой инфраструктуры.

Кроме того, продолжаются восстановительные работы в прифронтовых районах Донецкой, Херсонской и Харьковской областей, пострадавших во время российских обстрелов в последние дни.

При этом генерация сейчас проходит в штатном режиме, страна располагает необходимыми объемами мощности для полного обеспечения потребностей потребителей в электроэнергии.