ВОЙНА В Украине Ракетный удар со стороны российских военных преступников по Украине возможен, - Силы обороны юга

2023-03-28 13:35

Ракетный удар со стороны российских военных преступников по Украине возможен. Однако это, вероятно, будут точечные ракетные удары. Вместе с тем, ныне враг больше использует авиацию для атак, в частности на юге страны. Об этом рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона Единые новости во вторник, 28 марта.

По ее словам, ныне погода на юге ухудшается. В связи с этим, враг вынужден уменьшать корабельную группировку в Черном море. В акватории на боевом дежурстве находится семь кораблей орков, среди которых один подводный ракетоноситель с 4 Калибрами.

"Это говорит о том, что ракетный удар вероятен, но не может быть такого массированного ракетного удара или готовности к какой-либо чрезвычайной ракетной атаке. Могут быть применены точечные удары", - объяснила она.

Гуменюк также отметила изменение тактики ракетного террора эрефиии рост использования авиации для нанесения ударов.

"Больше ставки на авиацию, чем на морские ракетоносители. По анализу предыдущих двух суток, мы видим, что враг активизировал на нашем южном направлении, в частности в Херсонской области, в районе Берислава, активизировал использование авиации и управляемых авиационных бомб", - рассказала спикер.

По ее словам, есть положительные результаты работы ПВО - защитники неба могут сбивать авиационные ракеты.